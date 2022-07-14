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Процесс запущен: Кабмин согласовал корпоратизацию “Укрхимтрансаммиака”

Киев • УНН

 • 118485 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины согласовал превращение государственного предприятия “Укрхимтрансаммиак” в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Цитата

“Установлено, что имущество предприятия, которое обеспечивает целостность осуществления деятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам, магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки химических продуктов, закрепляются за акционерным обществом на праве хозяйственного ведения и не подлежат отчуждению”, - сообщил он.

Напомним

Министерство экономики инициировало корпоратизацию “Укрхимтрансаммиака” в январе 2022 года. “Укрхимтрансамиак” руководит украинской частью аммиакопровода “Тольятти-Одесса”, который был построен в конце 70-х для транспортировки аммиака российского “ТольяттиАзота”.

К аммиакопроводу также подключены “Минудобрения” (рф) и ЧАО “Концерн Стирол” (оккупированная часть Донбасса). Общая протяженность аммиакопровода — 2418 км, по территории Украины — 1018 км.

Его общая производительность составляет 2,52 млн тонн в год. На украинском конце аммиакопровода расположен Одесский припортовый завод (ОПЗ), которым ни единожды интересовались российские олигархи. В 2011 году один из приближенных к президенту рф путину бизнесменов Аркадий Ротенберг - владелец компании “Минудобрения” - планировал приобрести Одесский припортовый завод для диверсификации инвестиционных вложений.

Интересовался ОПЗ и еще один российский олигарх - Дмитрий Мазепин, экс-гендиректор концерна “Уралхим” и владелец предприятия “ТольяттиАзот”, которое производит аммиак и транспортирует его, в основном как раз таки через Одесский припортовый завод.

В 2015 году в издании “Зеркало недели” была приведена информация российского издания “Дни” о том, что Мазепин ведет переговоры о покупке ОПЗ.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над Одесским припортовым заводом, через который его предприятие “ТольяттиАзот” транспортирует свой аммиак в другие страны.

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