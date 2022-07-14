Процесс запущен: Кабмин согласовал корпоратизацию “Укрхимтрансаммиака”
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Кабинет министров Украины согласовал превращение государственного предприятия “Укрхимтрансаммиак” в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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“Установлено, что имущество предприятия, которое обеспечивает целостность осуществления деятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам, магистральные трубопроводы, предназначенные для транспортировки химических продуктов, закрепляются за акционерным обществом на праве хозяйственного ведения и не подлежат отчуждению”, - сообщил он.
Напомним
Министерство экономики инициировало корпоратизацию “Укрхимтрансаммиака” в январе 2022 года. “Укрхимтрансамиак” руководит украинской частью аммиакопровода “Тольятти-Одесса”, который был построен в конце 70-х для транспортировки аммиака российского “ТольяттиАзота”.
К аммиакопроводу также подключены “Минудобрения” (рф) и ЧАО “Концерн Стирол” (оккупированная часть Донбасса). Общая протяженность аммиакопровода — 2418 км, по территории Украины — 1018 км.
Его общая производительность составляет 2,52 млн тонн в год. На украинском конце аммиакопровода расположен Одесский припортовый завод (ОПЗ), которым ни единожды интересовались российские олигархи. В 2011 году один из приближенных к президенту рф путину бизнесменов Аркадий Ротенберг - владелец компании “Минудобрения” - планировал приобрести Одесский припортовый завод для диверсификации инвестиционных вложений.
Интересовался ОПЗ и еще один российский олигарх - Дмитрий Мазепин, экс-гендиректор концерна “Уралхим” и владелец предприятия “ТольяттиАзот”, которое производит аммиак и транспортирует его, в основном как раз таки через Одесский припортовый завод.
В 2015 году в издании “Зеркало недели” была приведена информация российского издания “Дни” о том, что Мазепин ведет переговоры о покупке ОПЗ.
Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над Одесским припортовым заводом, через который его предприятие “ТольяттиАзот” транспортирует свой аммиак в другие страны.