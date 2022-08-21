Хто може бути причетний до покупки росією іранських розвідувально-ударних безпілотників

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 60176 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 67840 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80408 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85947 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96501 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149521 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70571 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150456 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109410 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69352 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.6м/с
43%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19678 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 21239 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22541 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11415 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12388 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 60176 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149521 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174018 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150456 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96085 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98732 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43307 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46700 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61319 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Хто може бути причетний до покупки росією іранських розвідувально-ударних безпілотників

Київ • УНН

 • 635217 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Днями ліванський журналіст та політичний аналітик Елайджа Маг'є розповів про те, що країна-агресор вже підписала контракт на постачання 1000 іранських розвідувально-ударних безпілотників Shahed 129. Угоду підписали після того, як російські фахівці пройшли навчання щодо використання цих машин. Редакція УНН розбиралася, хто може бути причетний до купівлі цих безпілотників і як це вплине на війну в Україні.

Хто може бути причетний до покупки росією іранських розвідувально-ударних безпілотників

Деталі

Як розповів у своєму матеріалі Маг'є, Іран не лише розробляв високоточні ракети великої дальності, здатні досягати об'єкти на відстані до 2000 км, а й працював над розвитком індустрії дронів.

Журналіст наголосив, що іранці вже використали цю технологію в Сирії та передали її своїм союзникам у Лівані, Сирії, Іраку та Ємені, а також палестинцям у Газі.

Цитата

"Закупівля безпілотників росією, є важливим показником, що підтверджує якість розвитку іранської промисловості, якій вдалося зробити найдосконаліші безпілотники. Зокрема такі, як Shahid 129, які можуть літати понад 24 години. Саме це і приваблювало росію, особливо для використання у війні в Україні", - розповів Маг'є.

Паралельно із заявами іноземного журналіста про співпрацю з Іраном говорили і в самій росії. Співробітництвом із цією країною, зокрема, займається віце-прем'єр-міністр росії Денис Мантуров.

"Військово-технічна співпраця з Ісламською Республікою Іран у нас зараз розвивається, взаємодія з Тегераном у цій сфері здійснюється без будь-яких обмежень. При цьому російська сторона готова до обговорення та підписання угод з тем, що викликають взаємний інтерес", - заявив Мантуров.

Додамо, що Мантуров є не лише віце-прем'єром країни-агресора, а й досі займає крісло голови Мінпромторгу. Він давно контролює всі питання “оборонки” у росії: ще у 2003-2007 роках Мантуров обіймав посаду гендиректора "Об'єднаної промислової корпорації Оборонпром" . У 2021 році він став найбагатшим членом уряду росії, задекларувавши дохід 704,6 млн руб. За повідомленнями місцевих ЗМІ, частину грошей Мантуров заробив саме на “оборонці”, укладаючи контракти з іншими країнами по “бартеру” і забираючи частину доходу собі в кишеню. Та й поєднання двох посад Мантуровим під час війни – віце-прем'єра та голови Мінпромторгу побічно це підтверджує.

“Рішення керівництва країни про суміщення двох посад приймалося з урахуванням необхідності нарощування виробництва в рамках держоборонзамовлення та забезпечення технологічного суверенітету в цивільних галузях промисловості в умовах санкційного тиску”, - повідомляв про своє призначення сам Мантуров.

Під час усієї своєї кар'єри Мантуров постійно акумулював навколо себе різних особистостей, чим продовжує займатися й досі. Наприклад про тісні дружні зв'язки з російським бізнесменом - ексглавою “Уралкалія” Дмитром Мазепіним ЗМІ відомо було дуже давно. Але об'єднує віцепрем'єра та олігарха не лише дружба: саме за допомогою Мазепіна, Мантуров міг проводити частину угод із купівлі іранських безпілотників.

Як Мантуров відмиває гроші за допомогою Мазепіна на безпілотниках

Близько місяця тому в Тегерані відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана і президента росії володимира путіна, під час якої, серед іншого, лідери двох країн домовилися не лише про розширення присутності Туреччини на північному заході Сирії, а й про перевалку російських добрив (у тому числі аміаку) з росії до Ірану через Туреччину. Останнє було зроблено для того, щоб оминути Україну, яка до 24 лютого була головним “рукавом” у транспортуванні аміаку з росії до країн Заходу.

Російський аміак, як відомо, здебільшого виробляється на підприємстві “ТольяттіАзот”, яке належить вищезгаданому олігарху Дмитру Мазепіну.

І саме взамін аміаку Мазепіна, віцепрем'єр Мантуров домовився отримати частину іранських безпілотників, які будуть використовуватися росією у війні проти України. Який при цьому відкат Мантуров отримує від Мазепіна - залишається загадкою, заснованою на їх давніх ділових і дружніх відносинах.

Нагадаємо

Про зацікавленість Дмитра Мазепіна у війні росії з Україною відомо давно: за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв “здати” Одесу (на території якої знаходиться Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт мазепінського аміаку за кордон), в обмін на контроль над цим підприємством.

Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів. З 24 лютого його транзит поставлено на паузу, але частина російського аміаку досі перебуває на складах України. Чи транспортуватиметься він так званим “зерновим коридором” через Туреччину до країн Заходу і хто отримає за це гроші - росія чи Україна - відкрите питання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04