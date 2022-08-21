Хто може бути причетний до покупки росією іранських розвідувально-ударних безпілотників

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Як розповів у своєму матеріалі Маг'є, Іран не лише розробляв високоточні ракети великої дальності, здатні досягати об'єкти на відстані до 2000 км, а й працював над розвитком індустрії дронів.

Журналіст наголосив, що іранці вже використали цю технологію в Сирії та передали її своїм союзникам у Лівані, Сирії, Іраку та Ємені, а також палестинцям у Газі.

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"Закупівля безпілотників росією, є важливим показником, що підтверджує якість розвитку іранської промисловості, якій вдалося зробити найдосконаліші безпілотники. Зокрема такі, як Shahid 129, які можуть літати понад 24 години. Саме це і приваблювало росію, особливо для використання у війні в Україні", - розповів Маг'є.

Паралельно із заявами іноземного журналіста про співпрацю з Іраном говорили і в самій росії. Співробітництвом із цією країною, зокрема, займається віце-прем'єр-міністр росії Денис Мантуров.

"Військово-технічна співпраця з Ісламською Республікою Іран у нас зараз розвивається, взаємодія з Тегераном у цій сфері здійснюється без будь-яких обмежень. При цьому російська сторона готова до обговорення та підписання угод з тем, що викликають взаємний інтерес", - заявив Мантуров.

Додамо, що Мантуров є не лише віце-прем'єром країни-агресора, а й досі займає крісло голови Мінпромторгу. Він давно контролює всі питання “оборонки” у росії: ще у 2003-2007 роках Мантуров обіймав посаду гендиректора "Об'єднаної промислової корпорації Оборонпром" . У 2021 році він став найбагатшим членом уряду росії, задекларувавши дохід 704,6 млн руб. За повідомленнями місцевих ЗМІ, частину грошей Мантуров заробив саме на “оборонці”, укладаючи контракти з іншими країнами по “бартеру” і забираючи частину доходу собі в кишеню. Та й поєднання двох посад Мантуровим під час війни – віце-прем'єра та голови Мінпромторгу побічно це підтверджує.

“Рішення керівництва країни про суміщення двох посад приймалося з урахуванням необхідності нарощування виробництва в рамках держоборонзамовлення та забезпечення технологічного суверенітету в цивільних галузях промисловості в умовах санкційного тиску”, - повідомляв про своє призначення сам Мантуров.

Під час усієї своєї кар'єри Мантуров постійно акумулював навколо себе різних особистостей, чим продовжує займатися й досі. Наприклад про тісні дружні зв'язки з російським бізнесменом - ексглавою “Уралкалія” Дмитром Мазепіним ЗМІ відомо було дуже давно. Але об'єднує віцепрем'єра та олігарха не лише дружба: саме за допомогою Мазепіна, Мантуров міг проводити частину угод із купівлі іранських безпілотників.

Як Мантуров відмиває гроші за допомогою Мазепіна на безпілотниках

Близько місяця тому в Тегерані відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана і президента росії володимира путіна, під час якої, серед іншого, лідери двох країн домовилися не лише про розширення присутності Туреччини на північному заході Сирії, а й про перевалку російських добрив (у тому числі аміаку) з росії до Ірану через Туреччину. Останнє було зроблено для того, щоб оминути Україну, яка до 24 лютого була головним “рукавом” у транспортуванні аміаку з росії до країн Заходу.

Російський аміак, як відомо, здебільшого виробляється на підприємстві “ТольяттіАзот”, яке належить вищезгаданому олігарху Дмитру Мазепіну.

І саме взамін аміаку Мазепіна, віцепрем'єр Мантуров домовився отримати частину іранських безпілотників, які будуть використовуватися росією у війні проти України. Який при цьому відкат Мантуров отримує від Мазепіна - залишається загадкою, заснованою на їх давніх ділових і дружніх відносинах.

Нагадаємо

Про зацікавленість Дмитра Мазепіна у війні росії з Україною відомо давно: за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом росії путіним і обіцяв “здати” Одесу (на території якої знаходиться Одеський припортовий завод, через який відбувається експорт мазепінського аміаку за кордон), в обмін на контроль над цим підприємством.

Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів. З 24 лютого його транзит поставлено на паузу, але частина російського аміаку досі перебуває на складах України. Чи транспортуватиметься він так званим “зерновим коридором” через Туреччину до країн Заходу і хто отримає за це гроші - росія чи Україна - відкрите питання.