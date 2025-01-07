Экс-вице-премьер Кубраков назначен советником Умерова на общественных началах
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Опыт экс-вице-премьера планируют использовать для совершенствования системы снабжения и логистики в ВСУ.
Опыт Кубракова должен помочь в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил сам Умеров министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.
Детали
Назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя «Укравтодора» является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины.
Министр обороны Украины уверен, что государственный и практический опыт Кубракова будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности.
Напомним,
УНН передавал, что украинский парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления на фоне сообщений о его потенциальном назначении на должность главы Министерства инфраструктуры.
Министр обороны Умеров сообщил об обеспечении стабильных поставок военной помощи на 2025 год. США предоставляет 50% помощи, европейские партнеры - более 40%, остальное поступает от других стран и собственных вложений.
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