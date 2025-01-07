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Екс-віцепрем'єр Кубраков призначений радником Умєрова на громадських засадах

Екс-віцепрем'єр Кубраков призначений радником Умєрова на громадських засадах

Київ • УНН

 • 23576 перегляди

Міністр оборони Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Досвід екс-віцепрем'єра планують використати для вдосконалення системи постачання та логістики у ЗСУ.

Досвід Кубракова має допомогти у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Про це заявив сам Умєров міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Деталі

Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України.

- повідомив Умєров.

Міністр оборони України впевнений, що  державний та практичний досвід Кубракова сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності.

Нагадаємо

УНН передавав, що український парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з питань відновлення на тлі повідомлень про його потенційне призначення на посаду голови Міністерства інфраструктури.

Міністр оборони Умєров повідомив про забезпечення стабільних поставок військової допомоги на 2025 рік. США надає 50% допомоги, європейські партнери - понад 40%, решта надходить від інших країн та власних вкладень.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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