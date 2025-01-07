Екс-віцепрем'єр Кубраков призначений радником Умєрова на громадських засадах
Київ • УНН
Міністр оборони Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Досвід екс-віцепрем'єра планують використати для вдосконалення системи постачання та логістики у ЗСУ.
Досвід Кубракова має допомогти у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Про це заявив сам Умєров міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.
Деталі
Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України.
Міністр оборони України впевнений, що державний та практичний досвід Кубракова сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності.
Нагадаємо
УНН передавав, що український парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з питань відновлення на тлі повідомлень про його потенційне призначення на посаду голови Міністерства інфраструктури.
Міністр оборони Умєров повідомив про забезпечення стабільних поставок військової допомоги на 2025 рік. США надає 50% допомоги, європейські партнери - понад 40%, решта надходить від інших країн та власних вкладень.
У Міноборони розповіли, на якому етапі цифрова реформа ВЛК03.01.25, 20:50 • 24628 переглядiв