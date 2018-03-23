Экс-украинка с мировыми рекордами выиграла ЧМ по фигурному катанию

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Олимпийские чемпионы в парном катании Алена Савченко и Бруно Массо из Германии завоевали золотые медали чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Милане. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины, передает УНН.

Пара лидировала после короткой программы, а сегодня выиграла и произвольную, установив два мировых рекорда. Произвольную программу судьи оценили в 162,85 баллов, что является лучшим результатом в истории парного катания. Кроме того, рекордом является сумма баллов, набранная фигуристами по итогам двух программ - 245,84.

Серебряными призерами чемпионата мира стали россияне Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 225,53. На третьем месте французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре - 218,36.

Отметим, что для 34-летней бывшей украинкм Савченко это уже шестая самая высокая награда чемпионатов мира - предыдущие (2008, 2009, 2011, 2012, 2014) она получила, выступая в паре с Робином Шолковы. С весны 2014 года у Савченко новый партнер - Бруно Массо, который для этого переехал из Франции в Германию и в прошлом году получил немецкое гражданство. В нынешнем сезоне спортивная пара Савченко/Массо выиграла финал Гран-при, а затем новый триумф: победа в олимпийском турнире фигуристов в парном катании.

Кроме того, добавим, что Савченко свой спортивный путь начинала в Украине. В 2000 году она вместе со Станиславом Морозовым стала чемпионкой мира среди юниоров. За Германию выступает с 2004 года.

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