Екс-українка зі світовими рекордами виграла ЧС з фігурного катання

Пара лідирувала після короткої програми, а сьогодні виграла і довільну, встановивши два світових рекорди. Довільну програму судді оцінили у 162,85 балів, що є кращим результатом в історії парного катання. Крім того, рекордом є сума балів, набрана фігуристами за підсумками двох програм - 245,84.

Срібними призерами чемпіонату світу стали росіяни Євгенія Тарасова/Володимир Морозов – 225,53. На третьому місці французи Ванесса Джеймс/Морган Сіпре – 218,36.

Зазначимо, що для 34-річної колишньої українки Савченко це вже шоста найвища нагорода чемпіонатів світу – попередні (2008, 2009, 2011, 2012, 2014) вона виборола, виступаючи у парі з Робіном Шолкови. З весни 2014 року у Савченко новий партнер – Бруно Масо, який для цього переїхав з Франції до Німеччини і торік отримав німецьке громадянство. У нинішньому сезоні спортивна пара Савченко/Масо виграла фінал Гран-прі, а після цього новий тріумф: перемога в олімпійському турнірі фігуристів у парному катанні.

Окрім того додамо, Савченко свій спортивний шлях починала в Україні. У 2000 році вона разом зі Станіславом Морозовим стала чемпіонкою світу серед юніорів. За Німеччину виступає з 2004 року.