Экс-сенатор и сторонник Трампа Дэвид Пердью станет послом США в Китае

ukenru
Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
07:03 • 30746 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 98895 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 109892 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 110442 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 109997 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 102093 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108595 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 157740 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 125680 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 157977 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN

Украинская сторона дала свою оценку ситуации на поле боя во время встречи с представителей команды Трампа-CNN

 • 35073 просмотра
лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

03:27 • 47729 просмотра
После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

03:39 • 61940 просмотра
Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

04:09 • 35672 просмотра
Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

04:47 • 52255 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 157740 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 157977 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 142361 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 193894 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 203458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

08:54 • 972 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

08:35 • 4658 просмотра
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 52506 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 103200 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 102297 просмотра
Актуальное
Экс-сенатор и сторонник Трампа Дэвид Пердью станет послом США в Китае

Экс-сенатор и сторонник Трампа Дэвид Пердью станет послом США в Китае

Киев  •  УНН

 • 983 просмотра

Read in English

Дональд Трамп объявил о назначении экс-сенатора Дэвида Пердью новым послом США в Китае. Пердью, имеющий опыт работы в Азии и поддерживающий оспаривание выборов 2020 года, заменит на посту Николаса Бернса.

Бывший сенатор от Джорджии и бизнесмен Дэвид Пердью может стать новым послом США в Китае. Президент-элект Дональд Трамп заявил, что Пердью поможет налаживать отношения с Пекином на фоне торговых споров и обострения конкуренции между двумя мощнейшими экономиками мира.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

детали

Он будет играть ключевую роль в реализации моей стратегии поддержания мира в регионе и продуктивных отношений между руководством Китая

- отметил Трамп в сообщении на платформе Truth Social.

Дэвид Пердью с 2015 по 2021 год был сенатором США, где работал в комитетах по вооруженным силам и международным отношениям. До этого он занимал руководящие должности в таких крупных компаниях, как Reebok и Dollar General, а также был управляющим директором международной компании Gitano Group в Сингапуре и работал в филиале корпорации Sara Lee в Гонконге.

Пердью получил известность в 2021 году, когда при поддержке Трампа баллотировался на пост губернатора Джорджии. Во время избирательной кампании он неоднократно высказывался в поддержку обжалования результатов президентских выборов 2020 года, считая, что если бы он был губернатором, то поддержал бы попытку отменить голоса Коллегии выборщиков, ставших решающими для победы Джо Байдена.

Если Сенат утвердит кандидатуру, Пердью сменит на посту Николаса Бернса, опытного дипломата и бывшего профессора Гарварда. Основной задачей нового посла будет содействие взаимодействию между администрацией Трампа и китайскими официальными лицами, в частности председателем КНР Си Цзиньпином.

Назначение Пердью является частью более масштабной кадровой политики Трампа. Напомним, что он избрал Марко Рубио на должность госсекретаря, Майкла Волтца — советником по нацбезопасности, а Питера Наварро, известного критика Китая, старшим советником по вопросам торговли.

Конкуренция США и Китая

Отношения между США и Китаем считаются одними из самых важных в мире. Обе страны являются соперниками с крупнейшими экономиками и самыми мощными армиями. Американские чиновники утверждают, что Китай — единственное государство, способное вытеснить США с позиции глобального лидера. В то же время Трамп неоднократно хвалил Си Цзиньпина, называя его "сильным" и "гениальным" лидером, а также "хорошим другом".

Раньше

Китай заявил о намерении принять" решительные контрмеры " в ответ на одобренную США продажу оружия Тайваню. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
garvardskii-universitetГарвардский университет
donald-trampДональд Трамп
taivanТайвань
si-tszinpinСи Цзиньпин
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты