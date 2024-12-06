Экс-сенатор и сторонник Трампа Дэвид Пердью станет послом США в Китае
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о назначении экс-сенатора Дэвида Пердью новым послом США в Китае. Пердью, имеющий опыт работы в Азии и поддерживающий оспаривание выборов 2020 года, заменит на посту Николаса Бернса.
Бывший сенатор от Джорджии и бизнесмен Дэвид Пердью может стать новым послом США в Китае. Президент-элект Дональд Трамп заявил, что Пердью поможет налаживать отношения с Пекином на фоне торговых споров и обострения конкуренции между двумя мощнейшими экономиками мира.
Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
детали
Он будет играть ключевую роль в реализации моей стратегии поддержания мира в регионе и продуктивных отношений между руководством Китая
Дэвид Пердью с 2015 по 2021 год был сенатором США, где работал в комитетах по вооруженным силам и международным отношениям. До этого он занимал руководящие должности в таких крупных компаниях, как Reebok и Dollar General, а также был управляющим директором международной компании Gitano Group в Сингапуре и работал в филиале корпорации Sara Lee в Гонконге.
Пердью получил известность в 2021 году, когда при поддержке Трампа баллотировался на пост губернатора Джорджии. Во время избирательной кампании он неоднократно высказывался в поддержку обжалования результатов президентских выборов 2020 года, считая, что если бы он был губернатором, то поддержал бы попытку отменить голоса Коллегии выборщиков, ставших решающими для победы Джо Байдена.
Если Сенат утвердит кандидатуру, Пердью сменит на посту Николаса Бернса, опытного дипломата и бывшего профессора Гарварда. Основной задачей нового посла будет содействие взаимодействию между администрацией Трампа и китайскими официальными лицами, в частности председателем КНР Си Цзиньпином.
Назначение Пердью является частью более масштабной кадровой политики Трампа. Напомним, что он избрал Марко Рубио на должность госсекретаря, Майкла Волтца — советником по нацбезопасности, а Питера Наварро, известного критика Китая, старшим советником по вопросам торговли.
Конкуренция США и Китая
Отношения между США и Китаем считаются одними из самых важных в мире. Обе страны являются соперниками с крупнейшими экономиками и самыми мощными армиями. Американские чиновники утверждают, что Китай — единственное государство, способное вытеснить США с позиции глобального лидера. В то же время Трамп неоднократно хвалил Си Цзиньпина, называя его "сильным" и "гениальным" лидером, а также "хорошим другом".
Раньше
Китай заявил о намерении принять" решительные контрмеры " в ответ на одобренную США продажу оружия Тайваню.