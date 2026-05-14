Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионов

Высший антикоррупционный суд назначил для бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 140 млн грн, пишет УНН.

Следственный судья постановил ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Ермаку Андрею Борисовичу... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания. Определить подозреваемому Ермаку Андрею Борисовичу... залог в размере 140 млн грн — сказал следственный судья.

Дополняется...