Экс-руководитель Киевского метрополитена Брагинский объявлен в розыск - МВД
Киев • УНН
МВД объявило в розыск бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. Он скрывается от органов досудебного расследования с 20 июня 2024 года после скандала с хищениями.
Правоохранители объявили в розыск бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины, передает УНН.
Детали
В базе розыска МВД Брагинский указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Также названа дата его исчезновения - 20 июня 2024 года.
В ведомстве также указали, что последний раз бывшего руководителя метро видели в Киеве.
Напомним,
Виктор Брагинский, директор Киевского метрополитена, подал в отставку после обнародования результатов расследования о хищениях в метро.