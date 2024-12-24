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Экс-руководитель Киевского метрополитена Брагинский объявлен в розыск - МВД

Экс-руководитель Киевского метрополитена Брагинский объявлен в розыск - МВД

Киев  •  УНН

 • 1906 просмотра

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МВД объявило в розыск бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. Он скрывается от органов досудебного расследования с 20 июня 2024 года после скандала с хищениями.

Правоохранители объявили в розыск бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины, передает УНН.

Детали

В базе розыска МВД Брагинский указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Также названа дата его исчезновения - 20 июня 2024 года.

В ведомстве также указали, что последний раз бывшего руководителя метро видели в Киеве.

Напомним,

Виктор Брагинский, директор Киевского метрополитена, подал в отставку после обнародования результатов расследования о хищениях в метро.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КиевКриминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
kievКиев