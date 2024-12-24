Экс-руководитель Киевского метрополитена Брагинский объявлен в розыск - МВД

Правоохранители объявили в розыск бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины, передает УНН.

Детали

В базе розыска МВД Брагинский указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Также названа дата его исчезновения - 20 июня 2024 года.

В ведомстве также указали, что последний раз бывшего руководителя метро видели в Киеве.

Напомним,

Виктор Брагинский, директор Киевского метрополитена, подал в отставку после обнародования результатов расследования о хищениях в метро.