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Экс-ректора вуза с Донбасса будут судить за миллионные убытки

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Дело экс-главы университета, который умышленно нанес учебному заведению убытки в размере 6,7 млн грн, передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

Экс-ректора вуза с Донбасса будут судить за миллионные убытки

“Прокуратура Донецкой области направила в Павлоградский районный суд Днепропетровской области обвинительный акт по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины в отношении бывшего исполняющего обязанности ректора частного высшего учебного заведения, находящегося в Донецкой области”, - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2012 году 34-летний мужчина, действуя умышленно вопреки интересам университета, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица в виде приобретения права собственности на часть здания учебного корпуса, искусственно занизил стоимость имущества, находящегося в собственности заведения и способствовал его дальнейшем отчуждению.

Примечательно, что в результате указанных действий университету нанесены тяжкие последствия в виде материального ущерба в размере 6,7 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование преступной деятельности бывшего и. о. ректора завершено, и его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Как отмечается, санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, директор института МВД нанес в 2009 году убытков почти на 26 млн грн.

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