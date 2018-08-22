Экс-ректора вуза с Донбасса будут судить за миллионные убытки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Дело экс-главы университета, который умышленно нанес учебному заведению убытки в размере 6,7 млн грн, передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
“Прокуратура Донецкой области направила в Павлоградский районный суд Днепропетровской области обвинительный акт по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины в отношении бывшего исполняющего обязанности ректора частного высшего учебного заведения, находящегося в Донецкой области”, - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2012 году 34-летний мужчина, действуя умышленно вопреки интересам университета, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица в виде приобретения права собственности на часть здания учебного корпуса, искусственно занизил стоимость имущества, находящегося в собственности заведения и способствовал его дальнейшем отчуждению.
Примечательно, что в результате указанных действий университету нанесены тяжкие последствия в виде материального ущерба в размере 6,7 млн грн.
В настоящее время досудебное расследование преступной деятельности бывшего и. о. ректора завершено, и его дальнейшую судьбу будет решать суд.
Как отмечается, санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Напомним, директор института МВД нанес в 2009 году убытков почти на 26 млн грн.