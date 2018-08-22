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Екс-ректора вишу з Донбасу судитимуть за мільйонні збитки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Справу екс-очільника університету, який умисно спричинив навчальному закладу збитки у розмірі 6,7 млн грн, передано до суду. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

Екс-ректора вишу з Донбасу судитимуть за мільйонні збитки

“Прокуратура Донецької області спрямувала до Павлоградського районного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України стосовно колишнього виконуючого обов’язки ректора приватного вищого навчального закладу, що знаходиться в Донецькій області”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що у 2012 році 34-річний чоловік, діючи умисно всупереч інтересам університету, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи у вигляді набуття права власності на частину будівлі учбового корпусу, штучно занизив вартість майна, яке перебувало у власності закладу та сприяв його подальшому відчуженню.

Примітно, що у результаті зазначених дій університету спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди у розмірі 6,7 млн грн.

На теперішній час досудове розслідування злочинної діяльності колишнього в. о. ректора завершено, та його подальшу долю вирішуватиме суд.

Як зазначається, санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Нагадаємо, директор інституту МВС завдав у 2009 році збитків на майже 26 млн грн.

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