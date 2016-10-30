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Экс-президента Сальвадора арестовали за присвоение государственных средств

Экс-президента Сальвадора арестовали за присвоение государственных средств

Киев • УНН

 • 11428 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Бывший президент Сальвадора Элиас Антонио Сака Гонсалес арестован по обвинению в отмывании денег и присвоении миллионов долларов государственных средств, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как объявила генеральная прокуратура, также арестованы шесть бывших чиновников его правительства.

Отмечают, что экс-президент был обвинен в мошенничестве и отмывании денег.

В прошлом известный журналист, 51-летний А.Сака, занимал пост президента Сальвадора с 2004 по 2009 годы.

Стоит отметить, что двум предшественникам А.Сака также инкриминируют незаконное обогащение. Так, в январе этого года другому бывшему президенту страны, Маурисио Фунесу, были предъявлены обвинения в коррупции. Еще один бывший сальвадорский президент, Франсиско Флорес, который руководил страной с 1999 по 2004 годы, умер за неделю до начала судебного процесса над ним по делу по обвинению в хищении.

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