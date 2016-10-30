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Екс-президента Сальвадору заарештували за привласнення державних коштів

Екс-президента Сальвадору заарештували за привласнення державних коштів

Київ • УНН

 • 11428 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Колишній президент Сальвадору Еліас Антоніо Сака Гонсалес заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей і привласненні мільйонів доларів державних коштів, передає УНН з посиланням на ВВС.

Як оголосила генеральна прокуратура, також заарештовані шість колишніх чиновників його уряду.

Зазначають, що екс-президент був звинувачений в шахрайстві і відмиванні грошей.

В минулому відомий журналіст, 51-річний А.Сака, займав пост президента Сальвадора з 2004 по 2009 роки.

Варто зазначити, що двом попередникам А.Сака також інкримінують незаконне збагачення. Так, у січні цього року іншому колишньому президенту країни, Маурісіо Фунесу, були пред’явлені звинувачення в корупції. Ще один колишній сальвадорський президент, Франсиско Флорес, який керував країною з 1999 по 2004 роки, помер за тиждень до початку судового процесу над ним у справі за звинуваченням в розкраданні.

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