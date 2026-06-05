Экс-правоохранителя из Полтавской области, сбившего насмерть двух сестер, приговорили к 12 годам заключения
Киев • УНН
Бывшего сержанта полиции приговорили к 12 годам за пьяное ДТП в Карловке, где погибли две 17-летние сестры. Он ехал со скоростью более 100 км/ч.
В Полтавской области приговорили к 12 годам заключения бывшего сержанта полиции, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП. Управляя авто на скорости более 100 км/ч, он сбил на обочине двух несовершеннолетних сестер. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Бывший сотрудник полиции признан виновным в смертельном ДТП в Карловке, в результате которого погибли две 17-летние сестры. Суд назначил ему максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Также он на 10 лет лишен права управлять транспортными средствами и специального звания
Публичное обвинение в суде поддерживал руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий.
Прокуроры доказали, что вечером 30 ноября 2025 года сержант полиции, управляя собственным автомобилем Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги домой. От полученных травм девушки погибли на месте. Они были сестрами-тройняшками.
На момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Кроме того, он двигался со скоростью более 100 км/ч в пределах населенного пункта.
После ДТП правоохранителю сообщили о подозрении и взяли под стражу без права внесения залога. По результатам служебного расследования он был уволен из полиции.
В суде мужчина признал вину и попросил прощения у матери погибших девушек.
Сегодня в Карловском районном суде вынесен приговор бывшему правоохранителю за ДТП, унесшее жизни двоих детей. К роковым последствиям привело управление авто в состоянии опьянения и чрезмерная скорость. Моя позиция в суде как публичного обвинителя была безальтернативной — максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи Уголовного кодекса Украины
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