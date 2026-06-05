Экс-правоохранителя из Полтавской области, сбившего насмерть двух сестер, приговорили к 12 годам заключения

В Полтавской области приговорили к 12 годам заключения бывшего сержанта полиции, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП. Управляя авто на скорости более 100 км/ч, он сбил на обочине двух несовершеннолетних сестер. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Бывший сотрудник полиции признан виновным в смертельном ДТП в Карловке, в результате которого погибли две 17-летние сестры. Суд назначил ему максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Также он на 10 лет лишен права управлять транспортными средствами и специального звания