Экс-министру Омеляну объявили подозрение в уклонении от военной службы
Киев • УНН
ГБР подозревает Владимира Омеляна в уклонении от обязанностей путем обмана во время службы. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье 409 УК.
Бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в уклонении от военной службы. Соответствующий документ от 13 мая обнародован на сайте Офиса Генпрокурора и подтвердили в ГБР, пишет УНН.
Детали
Как указано в сообщении о подозрении на сайте Офиса Генпрокурора, следователь ГБР "сообщил Омеляну Владимиру Владимировичу (...) о том, что он подозревается в уклонении военнослужащим от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенном в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 409 УК Украины".
В бюро подтвердили, что "ГБР сообщило о подозрении военнослужащему – бывшему министру инфраструктуры, который уклонялся от военной службы".
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины, который после мобилизации проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей и в течение длительного времени не выполнял служебные обязанности. Должностное лицо должно было обеспечивать сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль выполнения приказов командования и подготовку предложений для планирования боевых действий. Однако вместо этого он систематически вводил руководство в заблуждение, заявляя, будто выполняет другие задачи, связанные с логистикой и обеспечением деятельности воинской части", - указали в ГБР.
По данным ГБР, "в течение нескольких периодов 2022-2023 годов мужчина проводил служебное время по собственному усмотрению и не выполнял никаких обязанностей, связанных с прохождением военной службы в части, дислоцированной в Черкасской области".
"Военнослужащему уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения", - сообщили в ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Депутат ОПЗЖ организовал схему с фиктивными студентами для уклонения от мобилизации в Харькове - ОГП02.10.25, 17:12 • 2840 просмотров