Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набора
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионов
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - Зеленский
Комбинированная атака на Киев БпЛА и баллистикой: первые подробности
Миндич хотел 50% Fire Point, но получил отказ из-за неподтвержденного происхождения средств и ряда других причин - Штилерман
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневров
Экс-министру Омеляну объявили подозрение в уклонении от военной службы

ГБР подозревает Владимира Омеляна в уклонении от обязанностей путем обмана во время службы. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье 409 УК.

Бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в уклонении от военной службы. Соответствующий документ от 13 мая обнародован на сайте Офиса Генпрокурора и подтвердили в ГБР, пишет УНН.

Как указано в сообщении о подозрении на сайте Офиса Генпрокурора, следователь ГБР "сообщил Омеляну Владимиру Владимировичу (...) о том, что он подозревается в уклонении военнослужащим от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенном в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 409 УК Украины".

В бюро подтвердили, что "ГБР сообщило о подозрении военнослужащему – бывшему министру инфраструктуры, который уклонялся от военной службы".

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины, который после мобилизации проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей и в течение длительного времени не выполнял служебные обязанности. Должностное лицо должно было обеспечивать сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль выполнения приказов командования и подготовку предложений для планирования боевых действий. Однако вместо этого он систематически вводил руководство в заблуждение, заявляя, будто выполняет другие задачи, связанные с логистикой и обеспечением деятельности воинской части", - указали в ГБР.

По данным ГБР, "в течение нескольких периодов 2022-2023 годов мужчина проводил служебное время по собственному усмотрению и не выполнял никаких обязанностей, связанных с прохождением военной службы в части, дислоцированной в Черкасской области".

"Военнослужащему уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения", - сообщили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ПолитикаКриминал и ЧП