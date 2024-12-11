Экс министр обороны Южной Кореи пытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО
Киев • УНН
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен совершил попытку самоубийства в следственном изоляторе Сеула. Его удерживают по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения.
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что экс министра обороны Южной Кореи удерживают в СИЗО по обвинению в мятеже, связанном с расследованием объявления военного положения.
Об этом во время парламентских слушаний сообщил начальник СИЗО Шин Йонг-Хе.
По его словам, состояние здоровья экс-министра стабильное.
После неудачной попытки Ким находится в защитной камере, и его состояние здоровья остается стабильным, сообщил законодателям во время парламентских слушаний Шин Ен Хэ, начальник исправительного центра.
Напомним
У 3 грудня каліцтві Юн оголосив" надзвичайний "військовий стан, звинувативши опозицію країни в" паралізації "уряду" антидержавними " діями. Після цього у Сеулі відбулися сутички між громадянами і військовими, які заблокували будівлю парламенту. Пізніше стало відомо,що Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування військового стану, введеного президентом Юн сік Йолем.
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал в отставку после неудачной попытки введения военного положения. Президент страны объявил и быстро отменил военное положение из-за блокирования парламентом.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о приостановлении действия военного положения (ВС), объявленного 3 декабря.
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