Президент Южной Кореи пережил импичмент, но партия требует его отставки
Киев • УНН
Попытка импичмента президента Южной Кореи Юн Сук Йоля провалилась из-за бойкота правящей партии. После голосования лидер партии неожиданно призвал президента подать в отставку из-за скандала с военным положением.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пережил попытку импичмента. Однако будущее его президентства остается неопределенным из-за кризиса, вызванного недолговечным указом о введении военного положения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Голосование по импичменту провалилось из-за бойкота правящей Партии народной мощи (ПНП), что обеспечило недостаточное количество голосов для принятия решения. Однако после голосования лидер ПНП Хан Джон Хун заявил, что партия решила, что президент должен подать в отставку.
Ситуация осложняется напряженными отношениями между Юном и Ханом, поэтому остается неясным, представляет ли это заявление официальную позицию всей партии. Сам президент пока не комментировал слова Хана.
Напомним
Кризис спровоцировало решение Юна, принятое во вторник, предоставить военным чрезвычайные полномочия для борьбы с "антигосударственными силами" и политическими оппонентами. Это решение вызвало резкое сопротивление со стороны парламента, который единогласно проголосовал против указа, вынудив президента отменить его всего через шесть часов.
Объявление военного положения нанесло серьезный удар по имиджу Южной Кореи, которая до сих пор считалась примером успешной демократии в Азии. Страна, которая является четвертой по величине экономикой региона и ключевым союзником США, столкнулась с самым глубоким политическим кризисом за последние десятилетия.
Ранее Юн выступил с телевизионным заявлением, извинившись за свое решение, но не озвучил намерений подать в отставку.
Сотни тысяч людей собрались у парламента Южной Кореи: митингующие возмущены провалом импичмента президента7 дек. 2024, 14:43 • 17378 просмотров