Сотни тысяч людей собрались у парламента Южной Кореи: митингующие возмущены провалом импичмента президента
Киев • УНН
Предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля не прошло из-за отсутствия кворума в Национальной ассамблее. Сотни тысяч протестующих собрались у здания парламента, требуя отставки президента.
Толпа, собравшаяся в субботу вокруг Национальной ассамблеи Южной Кореи, чтобы потребовать импичмента президента Юн Сок Ёля, взорвалась гневом после того, как предложение об импичменте было отменено из-за отсутствия кворума, передает УНН со ссылкой на Ryonhap.
"Объявите ему импичмент!" — выкрикнул один из протестующих, в то время как другие обвинили в результате правящую Партию народной власти (ПНВ).
Ранее в тот же день Национальная ассамблея провела пленарное заседание, чтобы проголосовать за предложение об импичменте Юну из-за его объявления военного положения в начале этой недели.
Хотя все 192 депутата оппозиции и только три депутата ПНВ проголосовали, предложение не набрало необходимого кворума в 200 голосов из-за бойкота правящей ПНВ.
Во время пленарного заседания люди выстроились в колонны и направились к стенам здания Ассамблеи, чтобы окружить его в знак протеста, призывая законодателей проголосовать за импичмент президенту.
Некоторые из них двинулись к боковым воротам комплекса на фоне слухов о том, что законодатели ПНВ могут покинуть Ассамблею оттуда.
Сотни тысяч людей собрались у Национальной Ассамблеи в субботу, заполнив улицы в этом районе и требуя импичмента Юна.
Некоторые попытались перелезть через стену комплекса Ассамблеи или полицейские баррикады, но их отговорили другие, призвавшие к "мирному" митингу.
Импичмент президента Южной Кореи провалился из-за отсутствия кворума7 дек. 2024, 12:55 • 9507 просмотров