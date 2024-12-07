Импичмент президента Южной Кореи провалился из-за отсутствия кворума
Киев • УНН
Голосование по импичменту президента Юн Сок Ёля не состоялось в парламенте Южной Кореи из-за недостаточного количества депутатов. Для принятия решения требовалось 200 голосов, но присутствовало только 195 законодателей.
Голосование по законопроекту об импичменте президенту Юн Сок Ёлю было отменено на пленарном заседании Национальной ассамблеи Южной Кореи 7-го числа из-за отсутствия кворума, передает УНН со ссылкой на Ryonhap.
Детали
Только 195 из 300 зарегистрированных законодателей приняли участие в голосовании по законопроекту об импичменте президенту Юну, который был представлен на пленарном заседании сегодня днем.
Однако голоса не были засчитаны из-за отсутствия кворума. Соответственно, законопроект об импичменте был автоматически отменен.
Законопроект об импичменте должен быть одобрен 200, или двумя третями, из 300 зарегистрированных членов.
Перед пленарным заседанием Партия народной власти подтвердила свое "против" голосования по импичменту президента Юна и законопроекту об особом преследовании первой леди Ким Гон Хи.
После того, как Партия народной власти приняла участие в повторном голосовании по "Закону об особом преследовании первой леди Ким Гон Хи", группа ушла до голосования по законопроекту об импичменте президенту Юну, убедившись, что законопроект об импичменте будет отклонен еще до того, как он был поставлен на голосование.
Издание отмечает, что это уже третий раз, когда законопроект об импичменте действующему президенту выносится на голосование в Национальной ассамблее.
Добавим
Этот законопроект об импичменте, внесенный совместно шестью оппозиционными партиями, включая Демократическую партию Кореи, стал катализатором объявления президентом Юном военного положения 3-го числа.
В законопроекте об импичменте его обвиняют в "введении военного положения в нарушение Конституции и законов, хотя некоторые требования военного положения не были соблюдены" и "нарушении принципов народного суверенитета и разделения властей, свободы деятельности политических партий". Это было названо причиной импичмента.