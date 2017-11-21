Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани похвалил Кличко за значительные положительные изменения, которые за него получил Киев

Во время встречи в мэрии Виталий Кличко и Рудольф Джулиани обсудили совершенствование и развитие системы безопасности в Киеве и вопросы создания муниципальной полиции. После этого они вместе посетили дата-центр, где Рудольфу Джулиани презентовали систему видеонаблюдения и безопасности в столице

Рудольф Джулиани положительно оценил оснащение и возможности дата-центра, созданного в Киеве в рамках программы "Безопасная столица". Он отметил, что это очень важный шаг для безопасности и правопорядка на улицах города.

"Я был в вашем городе несколько раз, и могу сказать, что по сравнению с прошлыми визитами, вижу большие перемены к лучшему. Киев сегодня - более современный город, город мирового уровня. Я поражен изменениями, которые произошли в течение короткого периода, - сказал Рудольф Джулиани. - система, которую я увидел в дата-центре - замечательная. Ваша система безопасности похожа на ту, что есть в Нью-Йорке. Она создает больше безопасности для жителей, для дорожного движения в городе. Но многое еще надо сделать, чтобы покрыть Киев видеонаблюдением полностью", - отметил бывший мэр Нью-Йорка.

Рудольф Джулиани подчеркнул, что повысить уровень безопасности в столице поможет и создание муниципальной полиции, что будет подконтрольна обществу.

"Мы имели утром долгий разговор с мэром. Вам нужно больше местной автономии для создания муниципальной полиции. Мэр должен иметь определенный уровень полномочий, чтобы решать вопросы, которые больше всего беспокоят город: безопасное дорожное движение, борьба с преступностью, с терроризмом. Потому, если что-то идет не так, - обвиняют мэра. Поэтому он должен иметь возможность решать эти вопросы. И для этого нужна муниципальная полиция", - подчеркнул Рудольф Джулиани.

Он добавил, что специалисты его компании подготовили отчет о необходимости создания муниципальной полиции, который передадут для ознакомления Президенту и Премьер-министру.

Виталий Кличко рассказал Рудольфу Джулиани также о введении и развитии в Киеве системы Smart City.

"Я рад приветствовать в столице мэра Рудольфа Джулиани. Он является большим другом Украины. Он известен тем, что смог навести порядок в Нью-Йорке, обуздав преступность в городе. Я рад, что Рудольф Джулиани отметил, что Киев за последние годы изменился. Мы продолжаем эти позитивные преобразования, - сказал Виталий Кличко. - Сегодня мы обсудили наше сотрудничество в сфере безопасности, привлечение новейших технологий в этой сфере, а также необходимости создания муниципальной полиции", - отметил Виталий Кличко.

Сегодня во время визита в Киев Рудольф Джулиани встретится с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.