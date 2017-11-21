Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани похвалил Кличко за значительные положительные изменения, которые за него получил Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-мэр Нью-Йорка, председатель совета директоров компании "Giuliani Partners" Рудольф Джулиани похвалил Мэра Киева Виталия Кличко за значительные положительные изменения, которые за него получил Киев, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Во время встречи в мэрии Виталий Кличко и Рудольф Джулиани обсудили совершенствование и развитие системы безопасности в Киеве и вопросы создания муниципальной полиции. После этого они вместе посетили дата-центр, где Рудольфу Джулиани презентовали систему видеонаблюдения и безопасности в столице
Рудольф Джулиани положительно оценил оснащение и возможности дата-центра, созданного в Киеве в рамках программы "Безопасная столица". Он отметил, что это очень важный шаг для безопасности и правопорядка на улицах города.
"Я был в вашем городе несколько раз, и могу сказать, что по сравнению с прошлыми визитами, вижу большие перемены к лучшему. Киев сегодня - более современный город, город мирового уровня. Я поражен изменениями, которые произошли в течение короткого периода, - сказал Рудольф Джулиани. - система, которую я увидел в дата-центре - замечательная. Ваша система безопасности похожа на ту, что есть в Нью-Йорке. Она создает больше безопасности для жителей, для дорожного движения в городе. Но многое еще надо сделать, чтобы покрыть Киев видеонаблюдением полностью", - отметил бывший мэр Нью-Йорка.
Рудольф Джулиани подчеркнул, что повысить уровень безопасности в столице поможет и создание муниципальной полиции, что будет подконтрольна обществу.
"Мы имели утром долгий разговор с мэром. Вам нужно больше местной автономии для создания муниципальной полиции. Мэр должен иметь определенный уровень полномочий, чтобы решать вопросы, которые больше всего беспокоят город: безопасное дорожное движение, борьба с преступностью, с терроризмом. Потому, если что-то идет не так, - обвиняют мэра. Поэтому он должен иметь возможность решать эти вопросы. И для этого нужна муниципальная полиция", - подчеркнул Рудольф Джулиани.
Он добавил, что специалисты его компании подготовили отчет о необходимости создания муниципальной полиции, который передадут для ознакомления Президенту и Премьер-министру.
Виталий Кличко рассказал Рудольфу Джулиани также о введении и развитии в Киеве системы Smart City.
"Я рад приветствовать в столице мэра Рудольфа Джулиани. Он является большим другом Украины. Он известен тем, что смог навести порядок в Нью-Йорке, обуздав преступность в городе. Я рад, что Рудольф Джулиани отметил, что Киев за последние годы изменился. Мы продолжаем эти позитивные преобразования, - сказал Виталий Кличко. - Сегодня мы обсудили наше сотрудничество в сфере безопасности, привлечение новейших технологий в этой сфере, а также необходимости создания муниципальной полиции", - отметил Виталий Кличко.
Сегодня во время визита в Киев Рудольф Джулиани встретится с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.