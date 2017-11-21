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Екс-мер Нью-Йорка Джуліані похвалив Кличка за значні позитивні зміни, які за нього зазнав Київ

Екс-мер Нью-Йорка Джуліані похвалив Кличка за значні позитивні зміни, які за нього зазнав Київ

Київ • УНН

 • 9015 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Екс-мер Нью-Йорка, голова ради директорів компанії "Giuliani Partners" Рудольф Джуліані похвалив Мера Києва Віталія Кличка за значні позитивні зміни, які за нього зазнав Київ, передає УНН з посиланням на КМДА.

Під час зустрічі в мерії Віталій Кличко та Рудольф Джуліані обговорили удосконалення і розвиток системи безпеки у Києві та питання створення муніципальної поліції. Після цього вони разом відвідали дата-центр, де Рудольфу Джуліані презентували систему відеоспостереження та безпеки в столиці

Рудольф Джуліані позитивно оцінив оснащення та можливості дата-центру, створеного в Києві в рамках програми "Безпечна столиця". Він зазначив, що це дуже важливий крок для безпеки та правопорядку на вулицях міста.

"Я був у вашому місті кілька разів, і можу сказати, що порівнюючи з минулими візитами, бачу великі зміни на краще. Київ сьогодні – більш сучасне місто, місто світового рівня. Я вражений змінами, які відбулися протягом короткого періоду, – сказав Рудольф Джуліані. – Система, яку я побачив у дата-центрі – чудова. Ваша система безпеки схожа на ту, що є у Нью-Йорку. Вона створює більше безпеки для мешканців, для дорожнього руху в місті. Але чимало ще треба зробити, щоб покрити Київ відеоспостереженням повністю", – зауважив колишній мер Нью-Йорка.

Рудольф Джуліані наголосив, що підвищити рівень безпеки у столиці допоможе і створення муніципальної поліції, яка буде підконтрольна громаді.

"Ми мали зранку довгу розмову з мером. Вам потрібно більше місцевої автономії для створення муніципальної поліції. Мер повинен мати певний рівень повноважень, щоб вирішувати питання, які найбільше турбують місто: безпечний дорожній рух, боротьба зі злочинністю, з тероризмом. Бо, коли щось іде не так, – звинувачують мера. Тому він повинен мати можливість вирішувати ці питання. І для цього потрібна муніципальна поліція", – підкреслив Рудольф Джуліані.

Він додав, що спеціалісти його компанії підготували звіт щодо необхідності створення муніципальної поліції, який передадуть для ознайомлення Президенту та Прем’єр-міністру.

Віталій Кличко розказав Рудольфу Джуліані також про запровадження і розвиток у Києві системи Smart City.

"Я радий вітати у столиці мера Рудольфа Джуліані. Він є великим другом України. Він відомий тим, що зміг навести лад у Нью-Йорку, приборкавши злочинність у місті. Я радий, що Рудольф Джуліані зазначив, що Київ за останні роки змінився. Ми продовжуємо ці позитивні перетворення, – сказав Віталій Кличко. – Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю у сфері безпеки, залучення новітніх технологій у цю сферу, а також необхідність створення муніципальної поліції", – наголосив Віталій Кличко.

Сьогодні під час візиту до Києва Рудольф Джуліані зустрінеться з Президентом України Петром Порошенком та Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

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