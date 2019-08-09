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Экс-командующий "Айдара": гражданские правоохранительные органы не могут расследовать военные преступления

Экс-командующий "Айдара": гражданские правоохранительные органы не могут расследовать военные преступления

Киев  •  УНН

 • 20406 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Гражданские правоохранительные органы не смогут расследовать преступления, совершенные военными или в условиях военного времени. К оценке таких преступлений невозможно применять такие же подходы, что и в случае гражданских правонарушений. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат 8 созыва, командовавший батальоном "Айдар" Игорь Лапин, комментируя заявления о якобы нецелесообразности существования военной прокуратуры.

"Возьмем для примера солдата Колмогорова. Как можно было судить военнослужащего, расследуя уголовное дело по Уголовному кодексу, но в гражданском порядке, за разбойное нападение и убийство? Военнослужащий выполняет приказ на передовой, он стоит на посту, это предполагает определенные риски для жизни", - считает Лапин.

Он напомнил, что военный, выполняя приказ о защите блокпосту, расстрелял автомобиль, который не остановился по требованию военных. В результате погибла пассажирка этого автомобиля. Напомним, что суд первой инстанции приговорил Колмогорова к 13 годам лишения свободы, однако через два года дело пересмотрели и суд пришел к выводу, что военный не превышал полномочий.

Лапин также привел пример, касающийся видео и фотофиксации, которая запрещена в условиях войны.

"Мы стояли на линии боевых действий, 2014 год, едет автомобиль через наши позиции, вроде мирные граждане, мы готовы его пропустить, но у него на лобовом стекле видеорегистратор. Что сделать мне? Видореестратор может снять наши позиции. Людей можно пропустить, но любая фото и видеосъемка в военное время запрещена, а в гражданской жизни - я забираю регистратор, выбрасываю его в канаву и меня можно добросовестно судить за разбойное нападение. И дать мне срок заключения до 12 лет. За что? Понимаете", - пояснил Лапин на примере с своей военной биографии.

Он уверен, что одни гражданские правоохранительные органы не справятся с расследованием преступлений, совершенных в условиях военного времени.

"Нельзя только с помощью гражданского судопроизводства, гражданских правоохранительных органов расследовать любые преступления. Сегодня, когда идет гибель военнослужащих - скажите, кто поедет на передовую после обстрела или при обстреле фиксировать данные о гибели? Вот был обстрел в Павлополье, погибли 4 наших морпеха. Кто поедет на переводу фиксировать? МВД? МВД на передовую не поедет, им запрещено. Осматривать труп - не поедут, фиксировать факт смерти, возбуждать дело против какого-то неизвестного террориста, провести какие-то оперативные действия - никто не поедет. Туда едет ВСП - военная служба правопорядка. А согласно каким законам? Нам тогда придется гражданских прокуроров и гражданских следователей отправлять в зону боевых действий, но на основании чего? На основании каких-то дополнительных приказов о командировках? И сделаем из них всех участников боевых действий?

Перед тем, как говорить, что мы что-то хотим убрать - надо сказать - мы это будем выполнять с помощью того и другого. А просто сказать мы это уберем, потому что мне не нравится Матиос, и я не знаю как его убрать, потому уберу всю структуру - это выглядит так", - отметил Лапин.

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Он уверен, что Украине сейчас нужна не только военная прокуратура, но и военная юстиция в целом.

"Я бы еще обратил бы и военные суды. Потому что сегодня появилась большая категория дел, которые нельзя рассматривать простыми гражданскими судами", - сказал Лапин, снова напомнив пример Колмогорова, которого гражданский суд приговорил к 13 годам лишения свободы за выполнение приказа.

Лапин уверен, что говорить о ликвидации военной прокуратуры можно лишь тогда, когда завершатся военные действия и будут расследовании все военные преступления.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы. Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).

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