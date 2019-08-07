Військові прокурори вважають, що Рябошапка не знає чим вони займаються

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Головна військова прокуратура України оприлюднила заяву, в якій рішуче заявила про неприпустимість ліквідації військових прокуратур, а також про те, що подібні висловлювання представників владу грунтуються на поверхневих знання про роботу військових прокурорів, повідомляє УНН.

“Колектив військових прокуратур ознайомившись з висловлюванням заступника керівника Офісу Президента України щодо відсутності потреби в існуванні військової прокуратури звертає увагу на те, що із дня відновлення системи військових прокуратур, яке було обумовлено, триваючою і до цього часу, збройною агресією, військовими і слідчими прокурорами: — притягнуто до кримінальної відповідальності 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ) (...)”, - йдеться у зверненні співробітників військових прокуратур.

Далі у зверненні наводиться низка фактів, які підтверджують ефективність роботи військових прокуратур, кількість співробітників яких становить всього 6% від загальної чисельності прокурорів.

“... При цьому 75% обвинувальних актів направлено до суду саме військовими прокурорами. Щоденно військові прокурори в середньому затримували 2-3 осіб, проводили 8-9 обшуків 13 „виїмок“, допитували 120 осіб, відшкодовували 250 тис. грн, направляли до суду 17 обвинувальних актів”, — йдеться у заяві.

І це далеко не повний перелік показників роботи військових прокурорів.

“Вважаємо неприйнятними заяви щодо непотрібності військової прокуратури, які обумовлені поверхневими уявленнями про її діяльність. Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими популізму”, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

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