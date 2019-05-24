Серед обвинувальних актів скерованих до суду прокуратурою 75% належать військовим прокурорам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За п’ять років роботи військові прокурори України скерували до суду 15 420 обвинувальних актів, а це 75% усіх обвинувальних актів, скерованих до суду прокурорами України. Про це йдеться у звіті Головної військової прокуратури, повідомляє УНН.
Загальна кількість військових прокурорів України становить 683 особи, або 6,05% від загальної кількості штатних одиниць органів прокуратури (11 287).
“При цьому, за вказаний період військові прокурори України скерували до суду 15 420 обвинувальних актів, а це 75% усіх обвинувальних актів, скерованих до суду прокурорами України”, — повідомили у військовій прокуратурі.
Кожен військовий прокурор (без центрального апарату, тобто 528 прокурорів) за цей час відшкодував державі по 366 тис грн. Загалом ця сума склала 193 млн грн.
Також у звіті повідомляється, що щоденно, упродовж 1188 робочих днів, військові прокурори (усі 683) затримували по 2-3 особи, проводили 8-9 обшуків та 13 “виїмок”, допитували по 120 осіб та скеровували до суду по 17 обвинувальних актів.
“Сума, задокументованих військовими прокурорами за останні три роки хабарів, склала 50 млн грн. За цими фактами до суду скеровано 1 053 обвинувальних акти”, — йдеться у звіті.
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