“Справа Торнадо”: розслідування тюремного бунту завершене

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У справі про тюремний бунт, влаштований екс-бійцями “Торнадо” у Лук’янівському СІЗО, завершене досудове розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Головної військової прокуратури України про підсумки п’ятирічної діяльності.

“На даний час і за цим фактом (бунт у СІЗО — ред.) завершено досудове розслідування, обвинувачені разом із захисниками ознайомлюються з матеріалами провадження”, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, мова йде про організовану групу із числа 12 осіб, які з метою незаконного збагачення впродовж 2014-2015 років на територіях Луганської та Донецької областей катували людей, вчиняли злочини проти їх статевої свободи, незаконно заволоділи їх автомобілями та вимагали частину прибутку від підприємницької діяльності.

У 2017 році суд визначив покарання 8 “торнадівцям” на строк від 8 до 11 років позбавлення волі, ще 4 особам — до 5 років зі звільненням відбування покарання з випробуванням. У 2018 році “торнадівці”, за сприяння службової особи ДУ “Київський слідчий ізолятор” вчинили бунт, що супроводжувався насильством, підпалами, знищенням майна, захопленням державної установи та опором правоохоронним органам із застосуванням незаконної зброї.

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