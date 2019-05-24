"Дело Торнадо": расследование тюремного бунта завершено

"В настоящее время и по этому факту (бунт в СИЗО - ред.) завершено досудебное расследование, обвиняемые вместе с защитниками знакомятся с материалами производства", - говорится в отчете.

Напомним, речь идет об организованной группе из числа 12 человек, с целью незаконного обогащения в течение 2014-2015 годов на территории Луганской и Донецкой областей пытали людей, совершали преступления против их половой свободы, незаконно завладели их автомобилями и требовали часть прибыли от предпринимательской деятельности.

В 2017 году суд определил наказание 8 "торнадовцам" на срок от 8 до 11 лет лишения свободы, еще 4 лицам - до 5 лет с освобождением наказания с испытанием. В 2018 году "торнадивцы", при содействии должностного лица ГУ "Киевский следственный изолятор" подняли бунт, сопровождавшийся насилием, поджогами, уничтожением имущества, захватом государственного учреждения и сопротивлением правоохранительным органам с применением незаконного оружия.