"Дело Торнадо": расследование тюремного бунта завершено

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 30138 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 50888 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68023 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121332 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137430 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144586 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дело Торнадо": расследование тюремного бунта завершено

"Дело Торнадо": расследование тюремного бунта завершено

Киев  •  УНН

 • 11049 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. По делу о тюремном бунте, устроеном экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО, завершено досудебное расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Главной военной прокуратуры Украины об итогах пятилетней деятельности.

"В настоящее время и по этому факту (бунт в СИЗО - ред.) завершено досудебное расследование, обвиняемые вместе с защитниками знакомятся с материалами производства", - говорится в отчете.

Напомним, речь идет об организованной группе из числа 12 человек, с целью незаконного обогащения в течение 2014-2015 годов на территории Луганской и Донецкой областей пытали людей, совершали преступления против их половой свободы, незаконно завладели их автомобилями и требовали часть прибыли от предпринимательской деятельности.

В 2017 году суд определил наказание 8 "торнадовцам" на срок от 8 до 11 лет лишения свободы, еще 4 лицам - до 5 лет с освобождением наказания с испытанием. В 2018 году "торнадивцы", при содействии должностного лица ГУ "Киевский следственный изолятор" подняли бунт, сопровождавшийся насилием, поджогами, уничтожением имущества, захватом государственного учреждения и сопротивлением правоохранительным органам с применением незаконного оружия.

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