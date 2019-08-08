Ідею Рябошапки ліквідувати військову прокуратуру не підтримали в провідному юруніверситеті країни

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Військова прокуратура є дієвим засобом підтримки правопорядку у військовий сфері, а тому не підлягає ліквідації. Натомість в країні має бути створена цілісна система військової структури. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив Начальник військово-юридичного факультету Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Сергій Мельник, передає УНН.

Він нагадав, що діяльність органів військової прокуратури, після “дворічної перерви”, була відновлена у 2014 році — у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

“Військові прокуратури стали на варті законності у воєнній сфері, забезпечили захист прав військовослужбовців і цивільного населення, зафіксували вчинені окупантами злочини й розпочали їх кримінальне переслідування”, — написав Мельник.

Сьогодні своєчасність та доцільність відновлення роботи органу ні у кого з юридичної громадськості сумнівів не викликає, пише фахівець.

“Про це свідчать показники її роботи. Як єдиний орган, що у цей період здійснював розслідування військових злочинів, військова прокуратура розслідувала 98 500 кримінальних проваджень. Під час досудового розслідування відшкодовано 509,3 млн грн збитків.

Реалізація військовою прокуратурою представницьких повноважень дозволила повернути державі 77 тис. гектарів земель та понад 2,5 млрд гривень, що в декілька разів перевищує видатки Державного бюджету на її фінансування”, — аргументує він.

При цьому Мельник переконаний, що окрім військової прокуратури Україні потрібна ще й цілісна система військової юстиції. Остання має включити в себе військову поліцію, військову прокуратуру та військові суди.

“На мій погляд, в сучасних реаліях існування військових прокуратур є об’єктивно необхідним, що дозволяє ефективно здійснювати конституційні функції прокуратури України у військових формуваннях за місцем дислокації їх підрозділів, що є дієвим засобом підтримання правопорядку у військовій сфері”, — резюмував він.

Нагадаємо, претендент на посаду Генерального прокурора України Руслан Рябошапка заявив про недоцільність існування військової прокуратури та військової юстиції.

Прокурори у відповідь зазначили, що “не всіх війна вилікувала”. Колектив військових прокуратур розкритикував заяву Рябошапки, назвавши її неприйнятною.

“Вважаємо неприйнятними заяви щодо непотрібності військової прокуратури, які обумовлені поверхневим уявленням про її діяльність. Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими чиїхось замовлень, упакованих в реформаторську обгортку з бантиком. Війна ще не всіх вилікувала”, — йдеться у коментарі колективу військових прокуратур.

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