Идею Рябошапки ликвидировать военную прокуратуру не поддержали в ведущем юруниверситете страны

КИЕВ. 8 августа. УНН. Военная прокуратура является действенным средством поддержания правопорядка в военный сфере, а потому не подлежит ликвидации. Зато в стране должна быть создана целостная система военной структуры. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал начальник военно-юридического факультета Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Сергей Мельник, передает УНН.