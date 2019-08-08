Идею Рябошапки ликвидировать военную прокуратуру не поддержали в ведущем юруниверситете страны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Военная прокуратура является действенным средством поддержания правопорядка в военный сфере, а потому не подлежит ликвидации. Зато в стране должна быть создана целостная система военной структуры. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал начальник военно-юридического факультета Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Сергей Мельник, передает УНН.
Он напомнил, что деятельность органов военной прокуратуры, после "двухлетнего перерыва", была восстановлена в 2014 году - в связи с проведением антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
"Военные прокуратуры стали на страже законности в военной сфере, обеспечили защиту прав военнослужащих и гражданского населения, зафиксировали совершенные оккупантами преступления и начали их уголовное преследование", - написал Мельник.
Сегодня своевременность и целесообразность восстановления работы органа ни у кого из юридической общественности сомнений не вызывает, пишет специалист.
"Об этом свидетельствуют показатели ее работы. Как единственный орган, который в этот период осуществлял расследования военных преступлений, военная прокуратура расследовала 98 500 уголовных производств. Во время досудебного расследования возмещено 509,3 млн грн убытков.
Реализация военной прокуратурой представительских полномочий позволила вернуть государству 77 тыс. гектаров земель и более 2,5 млрд гривен, что в несколько раз превышает расходы Государственного бюджета на ее финансирование", - аргументирует он.
При этом Мельник убежден, что кроме военной прокуратуры Украине нужна еще и целостная система военной юстиции. Последняя должна включить в себя военную полицию, военную прокуратуру и военные суды.
"На мой взгляд, в современных реалиях существования военных прокуратур является объективно необходимым, что позволяет эффективно осуществлять конституционные функции прокуратуры Украины в военных формированиях по месту дислокации их подразделений, что является действенным средством поддержания правопорядка в военной сфере", - резюмировал он.
Напомним, претендент на должность Генерального прокурора Украины Руслан Рябошапка заявил о нецелесообразности существования военной прокуратуры и военной юстиции.
Прокуроры в ответ отметили, что "не всех война вылечила". Коллектив военных прокуратур раскритиковал заявление Рябошапки, назвав его неприемлемым.
"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война не всех вылечила", - говорится в комментарии коллектива военных прокуратур.