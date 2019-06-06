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Экс-руководитель полиции Киевской области заступил на службу в зоне ООС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов прибыл в зону проведения операции объединенных сил. Сегодня полицейский заступил на службу на территории Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, Ценов будет нести службу в населенных пунктах вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей - в составе оперативной группы Национальной полиции в объединенном командном пункте ОС.

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев принял рапорт на отставку начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Затем он был освобожден от должности. Также бывший начальник полиции Киевской области обратился к главе Нацполиции с просьбой о направлении его на службу в зону проведения операции объединенных сил (ООС).

Напомним, двух полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области уволили со службы в полиции.

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