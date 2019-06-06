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Екс-керівник поліції Київщини заступив на службу в зоні ООС

Екс-керівник поліції Київщини заступив на службу в зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишній начальник поліції Київської області Дмитро Ценов прибув до зони проведення Операції об'єднаних сил. Сьогодні поліцейський заступив на службу на території Донецької та Луганської областей, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як повідомили у прес-службі, Ценов нестиме службу у населених пунктах вздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей - у складі оперативної групи Національної поліції в об‘єднаному командному пункті ОС.

Нагадаємо, Голова Нацполіції Сергій Князєв прийняв рапорт на відставку начальника поліції Київської області Дмитра Ценова. Відтак він був звільнений з посади. Також колишній начальник поліції Київщини звернувся до глави Нацполіції з проханням про направлення його на службу до зони проведення Операції об’єднаних сил (ООС).

Нагадаємо, двох поліцейських з Переяслав-Хмельницького на Київщині звільнено зі служби в поліції.

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