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Экс-информатор ФБР признался во лжи о взятках Байденам от Burisma

Экс-информатор ФБР признался во лжи о взятках Байденам от Burisma

Киев  •  УНН

 • 6226 просмотра

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Бывший информатор ФБР признал, что сфабриковал историю о взятке в $5 млн Джо и Хантеру Байденам от украинской компании Burisma. Смирнов также признал вину в уклонении от налогов на $2 млн дохода.

Бывший информатор ФБР признал себя виновным во лжи о фиктивной схеме взяточничества с участием президента Джо Байдена и его сына Хантера, которая стала центральной в расследовании Республиканского конгресса по импичменту президента.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Бывший информатор ФБР Александр Смирнов в рамках сделки со стороной обвинения признал, что солгал, будто украинская компания заплатила по пять миллионов долларов за политическое «прикрытие» Джо Байдену и его сыну Хантеру.

Контекст

Смирнова обвинили в фабрикации заявлений о том, что украинская энергетическая компания Burisma заплатила миллионы долларов взяток Хантеру Байдену, который входил в совет директоров Burisma, и его отцу, который в то время был вице-президентом Барака Обамы.

Александр Смирнов признал себя виновным по обвинению в совершении уголовного преступления в связи с ложной историей. 

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44-летний гражданин США и Израиля Смирнов на слушаниях в понедельник в федеральном суде в Лос-Анджелесе принял и другое выдвинутое ему обвинение: в уклонении от налогов с двух миллионов долларов дохода. Он признал себя виновным по обвинению в уклонении от уплаты налогов: в деле о сокрытии миллионов долларов доходов.

Прокуроры и защита согласились рекомендовать вынести приговор от четырех до шести лет заключения при вынесении приговора в следующем месяце.

Смирнову будет засчитано время, проведенное за решеткой с момента его ареста в феврале.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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