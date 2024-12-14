В Офисе Зеленского переговорили с комиссаром ЕС по обороне после встреч с командами Байдена и Трампа

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс встретился с представителями Офиса Президента Украины. Обсудили укрепление ПВО, результаты встреч украинских чиновников с представителями нынешней американской администрации Джо Байдена и будущей администрации Дональда Трампа. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Детали

Во время обсуждения была высоко оценена поддержка Кубилюса, в частности его вклад в укрепление украинской обороноспособности. «Уверен, что на новой должности он продолжит помогать Украине как в борьбе за победу, так и на пути к полноправному членству в ЕС. Важно, чтобы Европа сохраняла четкую политику поддержки нашего государства и общей безопасности. Именно это является одним из ключевых факторов справедливого мира», - отметил руководитель ОП.

«Обсудили ситуацию на фронте, насущные потребности Сил обороны и вопросы укрепления украинской ПВО. Поделился результатами недавних встреч с представителями нынешней и будущей администраций США. Координация усилий Европы и Соединенных Штатов критически важна для победы Украины и преодоления российской агрессии», - рассказал Ермак.

Особое внимание, по его словам, уделили борьбе с российской пропагандой и ее влиянию на международное восприятие войны. «Андрюс Кубилюс подчеркнул, что Украина защищает весь европейский континент. Вместе ищем пути достижения мира через силу и устойчивость», - отметил Ермак.

Комиссара сопровождали посол ЕС в Украине Катарина Матернова и другие члены ее команды, в частности руководитель кабинета Симонас Сатунас и Рамунас Станионис.

С украинской стороны участие во встрече приняли советники Дарья Заривна и Александр Бевз.

Напомним,

Андрюс Кубилюс стал первым комиссаром по обороне ЕС, чтобы укрепить защиту Европы от российской угрозы. Ссылаясь на данные разведок он предполагает, что рф может готовиться к наступлению на страны Европы.