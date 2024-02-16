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Інформатора ФБР звинувачують у брехні про зв'язки Джо та Хантера Байденів з українською енергокомпанією

Інформатора ФБР звинувачують у брехні про зв'язки Джо та Хантера Байденів з українською енергокомпанією

Київ • УНН

 • 25688 перегляди

Інформатора ФБР звинувачують у брехні про ймовірні платежі української енергетичної компанії Burisma Джо і Хантеру Байденам.

Інформатора ФБР звинувачують у брехні своєму куратору про зв’язки між президентом Джо Байденом, його сином Хантером та українською енергетичною компанією. Про це повідомляє агенція новин AP, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Олександр Смирнов неправдиво повідомив агентам ФБР у червні 2020 року, що керівники, пов’язані з українською енергетичною компанією Burisma, заплатили Хантеру та Джо Байденам по 5 мільйонів доларів у 2015 чи 2016 роках, повідомила прокуратура в четвер.

Смирнов розповів ФБР: керівник Burisma стверджував, що найняв Хантера Байдена, щоб "захищати нас через свого тата від усіляких проблем".

Ці звинувачення стали гарячою точкою в Конгресі минулого літа, коли республіканці вимагали від ФБР опублікувати невідредаговану форму, яка документує звинувачення, оскільки вони продовжували розслідування Байдена та його родини. Тоді вони визнали, що неясно, чи це правдиві звинувачення.

Прокурори кажуть, що, хоча Смирнов стверджував, що контактував із керівниками Burisma наприкінці правління адміністрації Обами, насправді це відбулося після того, як Обама та Байден залишили свої посади – коли Байден не мав би можливості впливати на політику США.

Відповідач перетворив свої рутинні та незвичайні ділові контакти з Burisma у 2017 році, а потім у звинувачення у хабарництві проти Державного службовця 1, ймовірного кандидата однієї з двох основних політичних партій у президенти, після того, як висловив упередженість щодо Державного службовця 1 та його кандидатури

йдеться в обвинуваченні.

Він повторив деякі з неправдивих тверджень під час інтерв’ю з агентами ФБР у вересні 2023 року та змінив свою історію щодо інших і "просував новий неправдивий наратив після того, як він сказав, що зустрічався з російськими офіційними особами", заявили прокурори.

Доповнення

43-річному Смирнову пред'явлено звинувачення у неправдивій заяві та створенні неправдивого та фіктивного запису. Його арештували у Лас-Вегасі 14 лютого одразу після його прибуття з-за кордону.  Очікується, що він постане перед судом.

Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років позбавлення волі.

Звинувачення були висунуті спеціальним прокурором Міністерства юстиції Девідом Віссом, який окремо висунув Хантеру Байдену звинувачення у порушенні правил володіння вогнепальною зброєю та сплаті податків.

Прокуратура США до 29 вересня висуне обвинувачення Хантеру Байдену07.09.23, 05:24 • 892717 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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