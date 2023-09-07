Прокуратура США до 29 вересня висуне обвинувачення Хантеру Байдену

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Спеціальний прокурор США Девід Вайс заявив, що добиватиметься висунення обвинувачення до 29 вересня відповідно до Закону про швидкий суд.

Син президента США Хатер Байден раніше фактично досяг угоди з прокуратурою про визнання провини, але федеральний суддя влітку 2023 року відхилив її.

У середу, 6 вересня, у судових документах стало відомо, що прокуратура попросить велике журі винести обвинувальний акт проти Хантера Байдена до 29 вересня. Про який вид обвинувачення йдеться, невідомо.

Байдена звинувачують у податковому шахрайстві та незаконному зберіганні зброї.

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