Прокуратура США до 29 вересня висуне обвинувачення Хантеру Байдену
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Прокуратура США заявила, що до 29 вересня вимагатиме висунення обвинувачення проти сина президента Джо Байдена, Хантера. По це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Спеціальний прокурор США Девід Вайс заявив, що добиватиметься висунення обвинувачення до 29 вересня відповідно до Закону про швидкий суд.
Син президента США Хатер Байден раніше фактично досяг угоди з прокуратурою про визнання провини, але федеральний суддя влітку 2023 року відхилив її.
У середу, 6 вересня, у судових документах стало відомо, що прокуратура попросить велике журі винести обвинувальний акт проти Хантера Байдена до 29 вересня. Про який вид обвинувачення йдеться, невідомо.
Байдена звинувачують у податковому шахрайстві та незаконному зберіганні зброї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новопризначений спецпрокурор США заявив, Хантер Байден може постати перед судом