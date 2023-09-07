Прокуратура США предъявит обвинения Хантеру Байдену до 29 сентября

Детали

Специальный прокурор США Дэвид Вайс заявил, что будет добиваться предъявления обвинения до 29 сентября в соответствии с Законом о скором суде.

Сын президента США Хатер Байден ранее фактически достиг соглашения с прокуратурой о признании вины, но федеральный судья летом 2023 года отклонил его.

В среду, 6 сентября, в судебных документах стало известно, что прокуратура попросит большое жюри вынести обвинительный акт против Хантера Байдена до 29 сентября. О каком виде обвинения идет речь, неизвестно.

Байдена обвиняют в налоговом мошенничестве и незаконном хранении оружия.

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