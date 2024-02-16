Информатора ФБР обвиняют во лжи своему куратору о связи между президентом Джо Байденом, его сыном Хантером и украинской энергетической компанией. Об этом сообщает агентство новостей AP, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Александр Смирнов ложно сообщил агентам ФБР в июне 2020 года, что руководители, связанные с украинской энергетической компанией Burisma, заплатили Хантеру и Джо Байденам по 5 миллионов долларов в 2015 или 2016 годах, сообщила прокуратура в четверг.

Смирнов рассказал ФБР: руководитель Burisma утверждал, что нанял Хантера Байдена, чтобы "защищать нас через своего папу от всяческих проблем".

Эти обвинения стали горячей точкой в Конгрессе прошлым летом, когда республиканцы требовали от ФБР опубликовать неотредактированную форму, документирующую обвинения, поскольку они продолжали расследование Байдена и его семьи. Тогда они признали, что неясно, правдивы ли это правдивые обвинения.

Прокуроры говорят, что, хотя Смирнов утверждал, что контактировал с руководителями Burisma в конце правления администрации Обамы, на самом деле это произошло после того, как Обама и Байден покинули свои должности - когда Байден не имел бы возможности влиять на политику США.

Ответчик превратил свои рутинные и необычные деловые контакты с Burisma в 2017 году, а затем в обвинения во взяточничестве против Государственного служащего 1, вероятного кандидата одной из двух основных политических партий в президенты, после того, как выразил предвзятость в отношении Государственного служащего 1 и его кандидатуры говорится в обвинении.

Он повторил некоторые из ложных утверждений во время интервью с агентами ФБР в сентябре 2023 года и изменил свою историю относительно других и "продвигал новый ложный нарратив после того, как он сказал, что встречался с российскими официальными лицами", заявили прокуроры.

Дополнение

43-летнему Смирнову предъявлено обвинение в ложном заявлении и создании ложной и фиктивной записи. Его арестовали в Лас-Вегасе 14 февраля сразу после его прибытия из-за границы. Ожидается, что он предстанет перед судом.

Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Обвинения были выдвинуты специальным прокурором Министерства юстиции Дэвидом Виссом, который отдельно выдвинул Хантеру Байдену обвинения в нарушении правил владения огнестрельным оружием и уплате налогов.

Прокуратура США предъявит обвинения Хантеру Байдену до 29 сентября