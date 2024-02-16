Информатора ФБР обвиняют во лжи о связях Джо и Хантера Байденов с украинской энергокомпанией
Информатора ФБР обвиняют во лжи о вероятных платежах украинской энергетической компании Burisma Джо и Хантеру Байденам.
Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки
Парламент Греции подавляющим большинством голосов проголосовал за легализацию однополых браков. Закон натолкнулся на сильное сопротивление православной церкви.
Энтузиасты проекта "The Lost Bass" нашли и вернули Полу Маккартни его первую бас-гитару похищенную более 50 лет назад
Давно потерянная бас-гитара Hofner 1961 года Пола Маккартни, пропавшая более 50 лет назад, была найдена на чердаке в Англии в рамках международного поискового проекта под названием The Lost Bass.
На Полтавщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв
Во время авианалета в Миргородском районе Полтавской области в Украине произошел взрыв.
Сумчанина, который сливал оккупантам позиции ВСУ, приговорили к 10 годам тюрьмы
Гражданин России, проживающий в Сумской области, приговорен к 10 годам лишения свободы за передачу оккупантам координат укреплений и позиций украинских военных.
Сумщина: россияне обстреляли семь громад области
Россияне 16 раз обстреляли жителей семи общин вдоль границы Сумской области Украины, вызвав 74 взрыва.
В Перу на день св. Валентина полицейский переоделся в медведя, чтобы задержать наркоторговку
Перуанский полицейский переоделся медведем и выманил женщину-наркоторговца на улицу воздушными шариками и любовным письмом, чтобы арестовать ее и изъять более 1000 пакетов с наркотиками в ее доме.
Зеленский заявил о новых заменах в Силах обороны Украины
Зеленский объявил о новых назначениях на руководящие должности в украинской армии. И отметил, что уже подписал соответствующие указы.
Зеленский прокомментировал инцидент с рассыпанным украинским зерном на границе с Польшей
Президент Зеленский поручил Премьер-министру Украины срочно встретиться со своим польским коллегой, чтобы обсудить инцидент, когда украинское зерно рассыпалось на границе, и как предотвратить будущие опасные конфликты.
Bloomberg: США хотят отказаться от программы засекреченного военного спутника
США решили отказаться от засекреченной военной спутниковой программы из-за роста расходов и трудностей с разработкой полезной нагрузки.