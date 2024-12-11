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Директор ФБР объявил, что уходит в отставку

Директор ФБР объявил, что уходит в отставку

Киев  •  УНН

 • 4896 просмотра

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Кристофер Рэй заявил, что покинет пост директора ФБР в январе 2025 года, хотя его срок должен был продлиться до 2027. Решение принято после недель размышлений и на фоне критики со стороны Трампа.

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй уйдет со своей должности в начале 2025 года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

После недель тщательных размышлений я решил, что для Бюро будет правильно, если я доработаю до конца работы нынешней администрации в январе, а затем уйду в отставку

- отметил Кристофер Рэй.

Сообщается, что Трамп и его союзники выступили против Рэя и ФБР после того, как агенты провели санкционированный судом обыск в имении Трампа во Флориде в 2022 году, чтобы изъять секретные документы, которые он оставил у себя после завершения президентской каденции.

Это стало причиной одного из двух федеральных дел, которые были возбуждены против Трампа после его отставки, ни одно из которых так и не дошло до суда. Трамп отрицал правонарушения и назвал все дела против него политически мотивированными. Федеральные прокуроры прекратили свои усилия после его избрания, ссылаясь на давнюю политику Министерства юстиции не преследовать действующего президента, добавляют в Reuters.

Отмечается, что республиканские союзники Трампа присоединились к нему, утверждая, что ФБР стало политизированным, хотя нет никаких доказательств того, что действующий президент США Джо Байден вмешивался в следственные процессы.

Срок полномочий Рэя истекал только в 2027 году.

Напомним,

Трамп заявил, что планирует назначить Кэша Пателя новым директором Федерального бюро расследований. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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