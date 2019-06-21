Экс-игрока "Реала" обвинили в уклонении от уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Прокуратура Испании обвинила бывшего футболиста "Реала", "Ливерпуля" и "Баварии" Хаби Алонсо в уклонении от уплаты налогов, передает УНН со ссылкой на marca.com.
Алонсо обвиняется в том, что он в 2013 году не заплатил в казну государства 572 тыс. евро.
Напоминается, что в прошлом году испанец уже обвинялся в аналогичном преступлении. Тогда прокуратура сообщила о трех налоговых преступлениях со стороны игрока в период с 2010-го по 2012 год.
Также напомним, что в Украине в систематическом уклонении от уплаты налогов обвиняется столичный ФК "Динамо".
Клуб минимизирует налоговые отчисления с помощью оффшорного финансирования заработных плат своих игроков. И по предварительным подсчетам экспертов, за пять лет "Динамо" не доплатило в пенсионный фонд больше 440 млн грн.
Также напомним, что УЕФА может наказать ФФУ из-за неуплаты налогов "Динамо".