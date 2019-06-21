Екс-гравця "Реала" звинуватили в ухилянні від сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Прокуратура Іспанії звинуватила колишнього футболіста "Реала", "Ліверпуля" і "Баварії" Хабі Алонсо в ухиленні від сплати податків, передає УНН з посиланням на marca.com.
Алонсо звинувачується у тому, що він у 2013 році не заплатив у казну держави 572 тис. євро.
Нагадується, що у минулому році іспанець вже звинувачувався в аналогічному злочині. Тоді прокуратура повідомила про три податкові злочини з боку гравця в період з 2010-го по 2012 рік.
Також нагадаємо, що в Україні в систематичному ухиленні від сплати податків звинувачується столичний ФК "Динамо".
Клуб мінімізує податкові відрахування за допомогою офшорного фінансування заробітних плат своїх гравців. І за попередніми підрахунками експертів, за п'ять років "Динамо" не доплатив до пенсійного фонду більше 440 млн грн.
Також нагадаємо, що УЄФА може покарати ФФУ через несплату податків "Динамо".