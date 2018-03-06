Экс-глава УСБУ Киева отказался свидетельствовать по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Экс-глава управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался свидетельствовать по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Как передает корреспондент УНН, соответствующее заявление за подписью Щеголева объявил сегодня на судебном заседании судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.
"Уважаемая защита, в суд поступило заявление от свидетеля Щеголева. Он отмечает, что отказывается давать показания", - сказал В.Девятко.
В ответ на эту информацию адвокат Виталий Сердюк отметил: "Учитывая, что свидетель находится в следственном изоляторе, обвиняется властями в совершении преступлений, которых не признает, защита не будет настаивать на его допросе".
Стоит отметить, что Щеголев был в списке свидетелей, заявленных со стороны стороны защиты Януковича.
Напомним, что сегодня в судебном заседании были допрошены в статусе свидетелей экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и старший штурман предприятия "Украэрорух" Андрей Чертков.