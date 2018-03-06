Екс-голова УСБУ Києва відмовився свідчити у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Екс-голова управління СБУ у Києві та Київській області Олександр Щеголєв відмовився свідчити у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича. Як передає кореспондент УНН, відповідну заяву за підписом Щеголєва оголосив сьогодні на судовому засіданні суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Девятко.
“Шановний захист, до суду надійшла заява від свідка Щеголєва. Він зазначає, що відмовляється давати свідчення”, — сказав Девятко.
У відповідь на цю інформацію адвокат Віталй Сердюк зазначив: “Враховуючи, що свідок перебуває у слідчому ізоляторі, обвинувачується владою у скоєнні злочинів, які не визнає, захист не буде наполягати на його допиті”.
Варто зазначити, що Щеголєв був у списку свідків, заявлених з боку сторони захисту Януковича.
Нагадаємо, що сьогодні в судовому засіданні були допитані в статусі свідків екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара та старший штурман підприємства “Украерорух” Андрій Чертков.