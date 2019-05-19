Экс-глава ЦРУ выступит перед демократами Конгресса по ситуации вокруг Ирана

Ожидается, что Бреннан, который является открытым критиком политики президента США Дональда Трампа, выступит перед конгрессменами во вторник, 21 мая. Такое же приглашение было направлено бывшей сотруднице Госдепартамента Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США на переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Во вторник администрация Трампа также планирует провести закрытый брифинг для парламентариев, указывает агентство. Демократы планируют посетить обе встречи.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

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Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения американской администрации направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала властям Тегерана. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".