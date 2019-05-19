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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80594 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93544 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123012 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111599 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Экс-глава ЦРУ выступит перед демократами Конгресса по ситуации вокруг Ирана

Экс-глава ЦРУ выступит перед демократами Конгресса по ситуации вокруг Ирана

Киев  •  УНН

 • 12076 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Демократы Палаты представителей США пригласили бывшего директора (2013-2017 лет) Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана выступить с докладом о ситуации вокруг Ирана. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники, передает УНН.

Ожидается, что Бреннан, который является открытым критиком политики президента США Дональда Трампа, выступит перед конгрессменами во вторник, 21 мая. Такое же приглашение было направлено бывшей сотруднице Госдепартамента Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США на переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Во вторник администрация Трампа также планирует провести закрытый брифинг для парламентариев, указывает агентство. Демократы планируют посетить обе встречи.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

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Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения американской администрации направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln в качестве сигнала властям Тегерана. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

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