Представники адміністрації Трампа побоюються, що Іран першим завдасть удар по США - WSJ

За даними джерел видання, в адміністрації Трампа розходяться думки щодо того, як інтерпретувати заяви влади в Тегерані про те, що Іран знаходиться на межі повномасштабної конфронтації. Деякі вважають, що, виходячи з даних американської розвідки, влада Ірану були впевнені в тому, що США розв’яжуть повномасштабний військовий конфлікт, і готувалися до заходів у відповідь. Однак, як підкреслює газета, серед представників адміністрації президента США також існує думка про те, що “Іран планує або планував нанести удар першим”.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп в середу висловив упевненість в тому, що Іран почне переговори зі Сполученими Штатами. Після цього, він заявив голові Пентагону, він “не хоче війни з Іраном”.

Як повідомляв УНН, міжнародна коаліція на чолі з США на території Іраку підвищила бойову готовність у зв’язку через існуючі “неминучі загрози” для американських військ в зв’язку з присутністю іранських військових в регіоні. Про це повідомляло Reuters з посиланням на представника Центрального командування Збройних сил США.