Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США - WSJ

По данным источников издания, в администрации Трампа расходятся мнения относительно того, как интерпретировать заявления власти в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации. Некоторые считают, что, исходя из данных американской разведки, власти Ирана были уверены в том, что США решат полномасштабный военный конфликт, и готовились к необходимым мерам. Однако, как подчеркивает газета, среди представителей администрации президента США также существует мнение о том, что "Иран планирует или планировал нанести удар первым".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность в том, что Иран начнет переговоры с Соединенными Штатами. После этого, он заявил главе Пентагона, он "не хочет войны с Ираном".

Как сообщал УНН, международная коалиция во главе с США на территории Ирака повысила боевую готовность в связи с существующими "неизбежными угрозами" для американских войск в связи с присутствием иранских военных в регионе. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США.