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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 15:45 • 84605 просмотра

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7 марта, 13:58 • 97172 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123499 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111773 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137877 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

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Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США - WSJ

Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США - WSJ

Киев  •  УНН

 • 13168 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа уверены в том, что Иран готовится первым развязать войну с Соединенными Штатами. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, передает УНН.

По данным источников издания, в администрации Трампа расходятся мнения относительно того, как интерпретировать заявления власти в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации. Некоторые считают, что, исходя из данных американской разведки, власти Ирана были уверены в том, что США решат полномасштабный военный конфликт, и готовились к необходимым мерам. Однако, как подчеркивает газета, среди представителей администрации президента США также существует мнение о том, что "Иран планирует или планировал нанести удар первым".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность в том, что Иран начнет переговоры с Соединенными Штатами. После этого, он заявил главе Пентагона, он "не хочет войны с Ираном".

Как сообщал УНН, международная коалиция во главе с США на территории Ирака повысила боевую готовность в связи с существующими "неизбежными угрозами" для американских войск в связи с присутствием иранских военных в регионе. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США.

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