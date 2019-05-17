Ракетні есмінці ВМС США увійшли в Перську затоку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Два ракетних есмінця Військово-морських сил (ВМС) США в четвер подолали Ормузьку протоку і увійшли в Перську затоку. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Військово-морського інституту США.
За даними представника Пентагону, есмінці McFaul і Gonzalez пройшли через Ормузьку протоку в четвер вдень.
Нагадаємо, командувач Військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) контр-адмірал Аліреза Тангсірі 22 квітня заявив, що Іран перекриє Ормузьку протоку для експорту нафти, якщо втратить можливість використовувати його. США після цього закликали Іран забезпечити свободу судноплавства і транспортування енергоресурсів в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках.
Через Ормузьку протоку проходить більша частина нафтових перевезень країн Перської затоки.