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Іран пригрозив ударом по силах США у Перській затоці

Іран пригрозив ударом по силах США у Перській затоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Посилення військової присутності США у Перській затоці було загрозою для Ірану в минулому, але не зараз, заявив представник Корпусу вартових ісламської революції, натякнувши, що Тегеран готовий дати відсіч Вашингтону, про це повідомляє УНН з посиланням на DW. 

"Авіаносець, що має не менше 40-50 літаків та шість тисяч військових, був для нас серйозною загрозою в минулому, але зараз загрози перетворилися на можливості", - наголосив у неділю, 12 травня, голова підрозділу повітряних сил КВІР Аміралі Хаджизаде, передає агенція ISNA.

Він додав, що "якщо (американці - Ред.) зроблять крок, ми вразимо їх прямо у голову".

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Одночасно командувач КВІР Хосейн Саламі заявив під час засідання іранського парламенту, що США почали психологічну війну в регіоні. "Командувач Саламі… представив аналіз щодо того, що американці почали психологічну війну, оскільки прибуття та вихід їхніх військових є нормальною справою", - зазначив речник іранського парламенту.

Своєю чергою іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф заявив, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розробляв плани щодо виходу своєї країни з ядерної угоди з Іраном та більш агресивного ставлення до нього ще до того, як обійняв свою посаду. Заріф послався на статтю Болтона у виданні National Review від 2017 року під назвою "Як вийти з ядерної угоди з Іраном".

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Як повідомлялось, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Пізніше було ухвалено рішення приєднати до них сили десантно-вертолітного корабля "Арлінгтон" і батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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