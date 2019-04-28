В Ірані заявили про можливе блокування поставок нафти з Перської затоки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтону проти Тегерана. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Багері заявив, що якщо буде продовжувати "зростати ворожість", то вони зможуть заблокувати Ормузьку протоку.
"Якщо наша нафта не транспортуватиметься цією протокою, то й нафта з інших країн, звісно, не транспортуватиметься нею", - повідомив керівник генштабу Ірану.
Ормузька протока має стратегічне значення, оскільки вважається головною транспортною артерією для міжнародних перевезень нафти.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що відвідає Північну Корею.