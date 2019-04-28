В Иране заявили о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива

Багери заявил, что если будет продолжать "расти враждебность", то они смогут заблокировать Ормузский пролив.

"Если наша нефть не будет транспортироваться по этому проливу, то и нефть из других стран, конечно, не будет транспортироваться ней", - сообщил руководитель штаба Ирана.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение, поскольку считается главной транспортной артерией для международных перевозок нефти.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что посетит Северную Корею.