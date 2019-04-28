В Иране заявили о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108646 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112664 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115340 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116124 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145266 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115718 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140491 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

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В Иране заявили о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива

В Иране заявили о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива

Киев  •  УНН

 • 16777 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Руководитель генерального штаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что они могут начать блокирование поставок нефти из Персидского залива, если будет усиление санкций Вашингтона против Тегерана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Багери заявил, что если будет продолжать "расти враждебность", то они смогут заблокировать Ормузский пролив.

"Если наша нефть не будет транспортироваться по этому проливу, то и нефть из других стран, конечно, не будет транспортироваться ней", - сообщил руководитель штаба Ирана.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение, поскольку считается главной транспортной артерией для международных перевозок нефти.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что посетит Северную Корею.

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