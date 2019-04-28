Глава МЗС Ірану відвідає Північну Корею
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що відвідає Північну Корею, передає УНН, посилаючись на AP.
Офіційне іранське інформаційне агентство в неділю процитувало Мохаммада Джавада Заріфа, який сказав, що його візит до Північної Кореї зараз планується і дата буде оголошена найближчим часом.
Сполучені Штати посилили санкції проти Ірану з тих пір, як президент Дональд Трамп покинув ядерну угоду 2015 року. США посилили санкції щодо Північної Кореї, щоб спробувати переконати її відмовитися від ядерної зброї.
У грудні іранська парламентська делегація відвідала Північну Корею, а в серпні головний дипломат Північної Кореї Рі Йонг Хо відвідав Іран.
Як повідомляв УНН, 25 квітня Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином на території кампусу Далекосхідного федерального університету, розташованого на острові Російський.