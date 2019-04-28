Глава МИД Ирана посетит Северную Корею

Официальное иранское информационное агентство в воскресенье процитировало Мохаммада Джавада Зарифа, который сказал, что его визит в Северную Корею сейчас планируется и дата будет объявлена в ближайшее время.

Соединенные Штаты усилили санкции против Ирана с тех пор, как президент Дональд Трамп покинул ядерное соглашение 2015 года. США ужесточили санкции в отношении Северной Кореи, чтобы попытаться убедить ее отказаться от ядерного оружия.

В декабре иранская парламентская делегация посетила Северную Корею, а в августе главный дипломат Северной Кореи Ри Йонг Хо посетил Иран.

Как сообщал УНН, 25 апреля Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.